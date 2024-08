Elon Musk sfida Maduro ad un incontro come con Zuckenberg

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 2 agosto 2024) Più o meno esattamente un anno dopo la clamorosa fuga dal combattimento con Mark Zuckerberg,ha accettato l’apparente invito del presidente venezuelano Nicolása combattere fisicamente dopo che la persona più ricco del mondo lo ha ripetutamente attaccato per quelli che ha definito “gravi brogli elettorali” nel Paese e definendolo un “dittatore” su X. In seguito agli attacchi diavrebbe dichiarato alla televisione nazionale venezuelana: “Volete combattere? Facciamolo., sono pronto. Non ho paura di te. Combattiamo, ovunque tu voglia”. “Se vinco io, si dimette da dittatore del Venezuela”, ha scrittosu X, prima di aggiungere l’offerta: “Se vince lui invece gli do un passaggio gratuito per Marte”.