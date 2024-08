Ellen DeGeneres dal successo al ritiro dalle scene

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) Chissà se, in futuro, qualcuno penserà di produrre una serie sulla vita di. Perché gli ingredienti, in questa storia, ci sono davvero tutti: dalmondiale alla forte crisi dell’impero creato fino all’annunciatodella star, avvenuto nelle settimane scorse. Ecco cosa è. IldiNata in Louisiana nel 1958, dopo la morte della sua ex fidanzata,scrive una lettera a Dio chiedendogli spiegazioni e quel testo diventa il fulcro di un suo monologo e di una serie di interventi comici intitolati “Phone Call to God” che la portano anche ospite in tv. Inizia a fare cabaret e nel 1982 il canale Showtime la indica come “la persona più divertente d’America”. Continua con gli spettacoli e ottiene sempre più spazio in tv, tra interviste e interventi che sottolineano la sua verve comica e di intrattenitrice.