È sempre più Forza Italia Viva | tre renziani pronti a raggiungere Tajani

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 2 agosto 2024) «Siamo l'unico partito liberale e riformista, la casa del centro è», ha detto Antonio. E il portavoce azzurro Raffaele Nevi, al Tempo, ha affondato il colpo, rivolgendosi ae calendiani: «Accogliamo a braccia aperte chi proviene dalle esperienze centriste». Dasono dati in avvicinamento almeno tre parlamentari. E due da Azione. La deputata Naike Gruppioni, il cui nome era circolato in questi giorni, da noi raggiunta, non conferma né smentisce. Era entrata alla Camera con Azione, poi è passata a Iv e ora potrebbe approdare tra gli azzurri. Nel partito di Renzi d'altronde è un tutti contro tutti.