È morto Giovanni Barchetti il gelataio dei Parioli che regalava la merenda ai bambini

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 2 agosto 2024) «Non ho avuto figli, mai nessuno di mio da viziare, sarà per questo?». Si raccontava così, in un’intervista a Il Tempo del 2011,, il "nonno" deiche amava regalare laa queiche, una volta ricevuto il dono, «sembrano usciti dal paese dei balocchi». Due giorni fa l’artigiano ci ha lasciato, portando con sé un pezzo di storia del quartiere. Chi era, ilbuono deia 83 anni, molti dei quali trascorsi in laboratorio: ascolano d’origine, nella Roma del dopoguerra ci era arrivato giovanissimo, iniziando a lavorare come meccanico. Poi, insieme a un amico, il 30 novembre 1956 ha deciso di aprire il negozio in via Eleonora Duse, bottega nata dapprima come latteria, divenuta poi gelateria a tutti gli effetti.