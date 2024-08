Cosa succede fino a Ferragosto Meteo tra caldo e rischio maltempo con piogge e grandinate

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 2 agosto 2024) Ildi queste ultime settimane potrebbe lasciare spazio ad alcuni giorni di fresco, ma non ovunque. I modelli previsionalial 15 agosto non fanno pensare a nulla di buono. In alcune zone d’Italia, infatti, c’è ilconcreto di fenomeni estremi con. Intanto, oggi 2 agosto, la protezione civile ha diffuso l’allarme per alcuni centri. L’allerta massima per le ondate di calore riguarda 10 città: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma e Viterbo. >> “Ora ho unada dirvi”. Olimpiadi, l’annuncio di Angela Carini gela gli italiani dopo lo scandalo del ritiro e la bufera: “Mi dispiace” Si segnala anche allerta arancione a Bari e Campobasso, tutti gli altri capoluoghi sono in giallo e Napoli e Trieste in verde.