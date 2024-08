Classifica FIMI | Anna ancora al vertice degli album

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 2 agosto 2024) Niente cambia ai piani alti dellarelativa alle vendite e agli ascolti streaming dal 26 luglio al 1° agosto 2024: per la quinta settimana consecutiva, fin dal suo esordio, neglic’ècon Vera Baddie. Nei singoli, si riconferma invece la Top3 della scorsa settimana, ‘capeggiata’ da Sesso & Samba di Tony Effe e Gaia. Ecco tutte le posizioni.– I Singoli Per quanto riguarda i singoli, le prime quattro posizioni sono rimaste invariate rispetto a sette giorni fa: dopo Sesso e Samba, si riconferma, dalla #2 alla #4, 30°C di, Storie brevi di Tananai elisa e Come un tuono di Rose Villain feat. Guè. Quinto posto, invece, per Paprika di Ghali (+1). Avanza alla #6 Sexy Shop di Fedez & Emis Killa (+2). Tre passi in avanti, alla #7, anche per Ra ta ta di Mahmood. Ottavo posto per Malavita dei ComaCose (+1).