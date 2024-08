Chiesa il futuro alla Juventus è più chiaro dopo il discorso di Motta | ecco quanto vale e perché l’Inter ci spera|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 2 agosto 2024) 2024-08-02 19:50:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: La prima settimana di lavoroContinassil ritorno dalle vacanze di un’estate decisamente intensa sul piano emotivo – il deludente Europeo con l’Italia prima, il matrimonio con Lucia Bramani poi – volge al termine anche per Federico, uno degli uomini certamente al centro della scena in casa. La sua complicata situazione contrattuale, unita ai rumors sempre più insistenti sul desiderio di Cristiano Giuntoli di regalare a Thiagodue nuovi esterni offensivi, pone seri dubbi sulla possibilità di proseguire l’avventura in bianconero iniziata nel 2020 e contraddistinta da diversi alti e bassi.