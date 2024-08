Castelfidardo per il centrocampo si aspetta l’ufficialità per l’esperto croato Trebotic

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024) E’ unche si sta avviando a chiudere la seconda settimana di preparazione. Anche oggi in programma una doppia seduta, al mattino e pomeriggio. Domani invece la seconda uscita in amichevole e quasi sicuramente sarà un’altra sgambata in famiglia per il gruppo allenato da Marco Giuliodori. Appuntamento a domani mattina alle 9:30 sul sintetico del Gabbanelli. Il tutto in attesa delle prime amichevoli vere e proprie quando all’inizio delle partite ufficiali mancano davvero poche settimane. A proposito oggi è in programma la composizione dei gironi (ore 13:30) della D. Si vocifera di un girone a 20 squadre (quello F) con dentro le formazioni marchigiane, abruzzesi, molisane, romagnole e laziali. Si attendono anche gli ultimi colpi di mercato dei fidardensi per completaree attacco.