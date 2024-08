Cammaroto | Napoli braccio di ferro con il Psg per Osimhen

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 2 agosto 2024) Emanuele, giornalista ed esperto di mercato, è intervenuto aMagazine Live in onda su Radio Punto Zero. Queste le sue parole: “? Ad oggiparte punto e basta, ma comincia il countdown per la fine di mercato. Ilnon può permettersi di arrivare a fine agosto condicol PSG che è convinto di mettere alle strette ile si è mosso su Julian Alvarez del City. Vuole essere titolare altrove ed ecco arrivare il PSG, con operazione da 80 milioni di euro e il City non si opporrebbe. Il PSG comincia a lavorare su un’altra pista oltre a. Se si chiudono le porte del PSG, inizia un’altra storia. L’Arsenal potrebbe diventare l’ultima spiaggia e resta l’Arabia Saudita che accontenterebbe le richieste. Apriamo una piccola porta per la permanenza, perché ADL non lo svende.