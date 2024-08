Avevamo questa immagine di loro nella testa a corto di ossigeno e terribilmente spaventati | un testimone parla delle vittime del Titan

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) L’interruzionecomunicazioni, la tensione, la paura. La speranza che gli abissi più profondi dell’oceano non l’avessero inghiottito. Le ricerche, il ritrovamento, le lacrime. È trascorso più di un anno da quando il sottomarinoè imploso, con cinque passeggeri a bordo, mentre era diretto in visita al relitto delic, a circa 4.000 metri sotto il livello del mare. Da quel 18 giugno 2023 se n’èto in lungo e in largo. Adesso, qualcuno che quella tragedia l’ha vissuta da vicino, ha voluto raccontare la sua versione alla BBC.della sfortunata spedizione OceanGate è stato Rory Golden che, sulla nave di supporto del sommergibile, la ‘Polar Prince’, aveva il compito di tenerepresentazioni sulic. Secondo la sua versione, in un primo momento tutto sembrava essere sotto controllo.