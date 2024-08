Auto schiacciata tra due mezzi pesanti | morte due persone caos sull’A14

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 2 agosto 2024) Due anziani coniugi sono morti in un terribile incidente stradale avvenuto che si è verificato alle 13 di venerdì 2 agosto, sulla A14 Bologna-Taranto, nel tratto tra Imola e Castel San Pietro in direzione Bologna. La coppia, che viveva a Forlì, è deceduta in un tamponamento con altri due. L’esatta dinamica dello scontro è ancora da ricostruire. Le vittime si chiamavano Giancarlo Briganti e Rita Marcheselli e avevano entrambi 80 anni. Secondo quanto è stato ricostruito dal Resto del Carlino, i due erano a bordo della lorovettura, una Dacia Duster, quando si sarebbero scontrati con due.Leggi anche: Ciclista travolto e ucciso a Torino. “Aumentate del 50% le morti su strada in bici” Dopo una carambola, la lorosarebbe rimastafra gli altri due veicoli.