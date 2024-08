Arriva la bodycam sulle divise delle forze dell' ordine Stop alla cannabis light

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 2 agosto 2024) ProcedeCamera, nelle Commissioni riunite affari Costituzionali e Giustizia, il vaglio del DDL sicurezza, che dopo una seduta notturna fiume, tra mercoledì e giovedì ha visto l'arrivo di alcune novità su cui si è concentrato il dibattito politico. La prima è l'approvazione di un emendamento presentato dal leghista Igor Iezzi sulla dotazione diper ledi polizia. Lo strumento non sarà obbligatorio, ma costituisce un passo avanti per la garanzia di piena trasparenza nell'operato degli operatori di sicurezza. Per anni, sul tema, si sono confrontate due scuole di pensiero. Quella, appunto, propria del centrodestra, e quella dei numeri identificativi, sostenuti dal centrosinistra. Quest'ultima soluzione, però, non consente di ricostruire esattamente cosa accade durante gli interventi, garanzia invece offerta dalle microcamere.