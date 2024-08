West Nile | il Caso di Oderzo nel Trevigiano

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 1 agosto 2024) Il recentedi contagio da virus, cittadina in provincia di Treviso, ha destato notevole preoccupazione tra i residenti e le autorità sanitarie locali. Questo episodio rappresenta il primodi infezione danella zona, sottolineando la crescente diffusione del virus nel territorio italiano. Virus, origine e diffusione Il virusè trasmesso principalmente attraverso la puntura delle zanzare infette, che a loro volta contraggono il virus dagli uccelli migratori. Originario dell’Africa, il virus ha raggiunto l’Europa e l’Italia negli ultimi decenni, diventando una minaccia stagionale. Il paziente dicolpito dal virus, un uomo di 55 anni, ha contratto l’infezione senza aver lasciato il territorio nazionale. Ciò dimostra come il virus sia ormai presente endemicamente in Italia.