(Di giovedì 1 agosto 2024) Orio Litta (Lodi), 1 agosto 2024 –, ex sindaco di Orio Litta, ha assunto un importante ruolo istituzionale che gli permetterà di valorizzare ulteriormente il turismo slow, lento, dele non solo. Il 31 luglio 2024, a Fidenza, all'assemblea generale deleuropea delle Vie, di cuiera vicepresidente, ilè stato eletto presidente. Alla rete deloggi appartengono 244 enti locali e regionali e 93 associazioni amiche e collaborano istituzioni, amministrazioni locali, realtà culturali e religiose. L'incontro ha visto un tributo al compianto presidente Massimo Tedeschi, scomparso lo scorso 22 giugno, con la proiezione del docufilm Road to Rome (riassume tutte le tappe del cammino europeo organizzato nel 2021 da Aevf per celebrare i vent’anni del).