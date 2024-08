Squali bianchi | lo studio sulla scomparsa in Sudafrica

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di giovedì 1 agosto 2024) Mentre la popolazione di grandisembra stabile, il loro spostamento geografico dalle coste delsolleva nuove questioni di conservazione e gestione Ladei grandidalle coste del, in particolare dalla provincia del Capo Occidentale, è un vero è proprio mistero. Questi, noti per essere predatori apicali, svolgono un ruolo cruciale negli ecosistemi marini, mantenendo l’equilibrio delle reti alimentari. Tuttavia, negli ultimi anni, le osservazioni di questisono drasticamente diminuite in aree come False Bay e Gansbaai, dove un tempo erano abbondanti. Nel 2011, i “shark spotters” di Città del Capo hanno registrato oltre 300 avvistamenti di grandiin otto spiagge, ma dal 2019 non ci sono stati più avvistamenti. Questo declino ha sollevato preoccupazioniconservazione della specie.