Santorini in crisi per troppi turisti scattano le denunce dei residenti | Vogliamo rispetto È la vostra vacanza ma è la nostra casa – IL VIDEO

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024)è una delle isole greche più amate per i suoi paesaggi incantevoli ed “instagrammabili“. Quest’anno però l’arrivo deiè stato incontenibile e i cinque traghetti che arrivano contemporaneamente ad attraccare sono pieni di vacanzieri fino all’inverosimile. Stanno facendo il giro del mondo le immagini delle file lunghissime diad arrivare e in partenza dall’isola. Isono travolti letteralmente da famiglie e ragazzi e ragazze in cerca di un po’ di svago sull’isola. Nei negozi e fuori dalle case sono comparsi dei cartelli: “. È la, ma è la”. Dal 2025 però le cose cambieranno perché le autorità locali, hanno deciso di introdurre una quota di 8mila persone al giorno per contenere così il flusso di sbarco e imbarco.