Rissa nel bar alle porte di Roma | tre arresti

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di giovedì 1 agosto 2024)e resistenza a pubblico ufficiale. Queste le accuse di cui dovranno rispondere tre uomini arrestati ieri sera in un bar a Valmontone, comune in provincia di. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale e di quella di Colleferro che hanno arrestato i tre: un 44enne, un 37enne e un 42enne portati presso le rispettive abitazioni aglidomiciliari, in attesa dell’udienza di convalida prevista questa mattina davanti al giudice del tribunale di Velletri. Aggiornamento ore 9.30 Tutto è iniziato nella serata di ieri quando i carabinieri di Valmontone sono intervenuti presso un bar dopo aver ricevuto la segnalazione di due uomini che, in evidente stato di alterazione, stavano importunando i clienti.