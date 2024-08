Rinascita subito una corazzata Esordio con Udine al Flaminio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024)unasulla strada di Rbr. Lacomincia a scrutare la stagione 2024-2025 e conosce già l’avversaria della prima giornata. Sarà, di certo non un gruppo formato a caso che lotterà per la salvezza. Nella griglia di partenza della futura A2, la squadra friulana è piazzata da tutti nelle prime tre-quattro posizioni, forte di un mercato in cui ha saputo sostituire elementi importanti con altri di livello superiore. Saràbig match al, con la gara che è in programma domenica 29 settembre alle ore 18.è migliorata anche attraverso il cambio degli americani. Via Clark e Delia, dentro Hickey e Xavier Johnson, due giocatori esperti di A2 e già affrontati da Rimini la scorsa stagione. Hickey, ex play di Cantù, a livello di talento individuale è secondo a pochi.