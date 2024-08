Proprio quella nata biologicamente donna? | Carini-Khelif lo sfregio di Selvaggia Lucarelli a Meloni | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) Il caso è diventato planetario. Si parla del matchi di boxe alle Olimpiadi di Parigi 2024 tra la nostra Angelae Imane, atleta algerina intersex. Un match preceduto da feroci polemiche, che sono poi deflagrate quando l'atleta africana la cui identità sessuale è nel mirino ha demolito in soli 46 secondi la nostra connazionale, costretta al ritiro per un pugno terrificante in pieno volto. Angelasi è ritirata in lacrime, "mi ha fatto troppo male", ha spiegato. Dunque ha aggiunto di aver "pensato alla mia famiglia". La vicenda, come detto, ha scatenato reazioni ad ogni latitudine: da Elon Musk a J.K. Rowling, in difesa della. Dunque Giorgia, oggi - giovedì 1 agosto - a Parigiper assistere ai giochi, che ha parlato di "gara non alla pari", aggiungendo di essere "ancor più dispiaciuta" per il fatto che Angela sia stata costretta a ritirarsi.