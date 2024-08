Parigi 2024 Angela Carini si ritira | il messaggio è chiaro

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 1 agosto 2024) Illanciato dacon il ritiro durante il match contro Khelif è molto. A perdere questa volta è il Cio. Il match tanto atteso tra lae la Khelif è durato solamente 46 secondi. L’azzurra ha deciso di alzare il braccio e abbandonare la sfida. Una scelta che ha sorpreso i presenti a, ma anche i telespettatori da casa. Nessuno si aspettava un esito simile, ma l’azzurra ha deciso di lanciare unmoltoe non seguire le indicazioni del suo angolo. Lo staff azzurro in più di un’occasione le ha chiesto di continuare. Il rischio che correva, però, era grosso e quindi ha preferito abbandonare il ring e non proseguire un combattimento che rischiava di essere molto pericoloso.subito dopo il ritiro – cityrumors.it – foto AnsaUn gesto molto apprezzato sui social.