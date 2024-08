Olimpiadi | quando tocca a Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 1 agosto 2024) In attesa che gli sport di squadra arricchiscano il medagliere italiano, si avvicina l’ora dialledi Parigi 2024. I 100 metri, la staffetta 4×100 e il salto in alto sono specialità che hanno i cinque cerchi stampati nel dna, tinti magicamente di azzurro a Tokyo con i due italiani campioni olimpici. Eccogareggeranno.di Parigi:Il primo dei due ad esordire ai Giochi francesi sarà, atteso nel weekend a riscrivere la storia nei 100 metri maschili. L’esordio sabato 3 agosto alle 11.45 con le batterie, mentre domenica 4 agosto un’intensa serata tra eventuale semifinale alle 20 e finale per la medaglia alle 21.55.