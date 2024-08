Olimpiadi la destra grida al complotto per la boxe | Meloni e Salvini contro l’atleta algerina Khelif

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 1 agosto 2024) Da Giorgiaa Matteo, da Eugenia Roccella a Ignazio La Russa. Nessuno ha resistito alla tentazione di aprire l’ennesima polemica olimpica, magari nel tentativo di parlare almeno per un po’ di altro e di evitare ogni discorso politico. Un’arma di distrazione di massa, secondo alcuni, che passa anche sul corpo di due pugili: l’italiana Angela Carini e l’Imane. Così dall’ideologia gender a quella woke la tesi è sempre quella delintersessuale partecipa alledi Parigi così come ha già gareggiato, sempre con autorizzazione del Cio, anche tre anni fa a Tokyo (dove, peraltro, venne eliminata ai quarti di finale). Un’atleta forte, sicuramente, ma non imbattibile, evidentemente.