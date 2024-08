Napoli scandalo in convento | due frati organizzano una rapina per coprire reati sessuali

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 1 agosto 2024) Duecoinvolti in unoche ha scosso il piccolo comune di Afragola, in provincia di. Si tratta di padre Domenico Silvestro e padre Nicola Gildi, accusati di violenza sessuale. I religiosi avrebbero abusato di due uomini, con prove filmate sui cellulari delle vittime. Per eliminare queste prove, hanno anche organizzato una, ordinando a due giovani di rubare i telefoni incriminanti.Leggi anche: Celibato dei preti, il sinodo tedesco chiede al papa di allentare l’obbligo e di ammettere sacerdoti sposati La fintaLa, avvenuta il 26 aprile, aveva un obiettivo chiaro: impossessarsi dei cellulari delle vittime. Padre Domenico, parroco della Basilica di Sant’Antonio di Afragola, e padre Nicola, al tempo nello stesso, si sono rivelati i mandanti.