Musetti riscrive la storia del tennis italiano | Zverev sconfitto in due set e semifinale olimpica dopo 36 anni dall’ultima volta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) Sulle orme di Uberto De Morpurgo. Lorenzonella. Ancora una. Ennesima impresa sulla terra rossa per ilta: il carrarino batte Aleksandr– campione olimpico in carica – in due set (7-5; 7-5) e raggiunge ladei cinque cerchi. Secondo successo di giornatail doppio Errani-Paolini.aver liquidato Fritz negli ottavi di finale,dimostra di essere in un momento di forma incredibile: è il primo semifinalistanelalle Olimpiadi dal 1988. Per conoscere il nome del prossimo avversario si dovrà attendere il match tra Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas. Al tricolore, la medaglia manca dal 1924. In quell’occasione fu bronzo: quest’anno chissà.