MotoGP GP Silverstone Martin | Sosta arrivata quando serviva

(Di giovedì 1 agosto 2024) Jorge, pilota Ducati del team Prima Pramac, è intervenuto assieme a Marc Marquez nella conferenza stampa di presentazione del GP di Gran Bretagna: “Laal momento opportuno. E’ stato ottimo fermarmi anche se non ho staccato totalmente con gli allenamenti poiché non volevo perdere il mio stato di forma. Ho cercato di ripensare all’ultima caduta al Sachsenring, abbiamo perso un’opportunità ma cerchiamo di guardare avanti.cadi cerchi di analizzare e capire perché. E’ successo, ma in Germania ero il più forte. Devo mantenere la stessa mentalità, cercando di essere aggressivo. Le cadute? Cercherò di migliorare, ma non voglio diventi un’ossessione. E’ il mio modo di guidare e mi ha portato fino a qui”, esordisce il vicecampione del mondo 2023, analizzando l’ultimo periodo. “Sulla livrea storica dico che è fantastico poter correre con i colori di Angel Nieto.