Milan Rafael Leao diventa papà | chi è la sua fidanzata?

(Di giovedì 1 agosto 2024)ha annunciato che a novembre diventerà: andiamo a scoprire chi è la fidanzata dell’attaccante portoghesediventerà prestodi due gemelli. Lo ha annunciato lo stesso numero 10 deldurante un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. La domanda che, quindi, sorge spontanea è: chi è la fidanzata del portoghese? L’attaccante rossonero non ha mai comunicato ufficialmente nessuna relazione, però, in diverse occasioni a San Siro era comparsa una ragazza, Francisca Silva Grelmos, che era stata vista in diverse occasioni con il calciatore del Diavolo. Si è, poi, scoperto che i due si frequentano da circa due anni, con i primi video insieme che appaiono a novembre 2022. Si tratta di un’influencer sulla quale, però, si sa veramente poco. Non è, infatti, nota l’età.