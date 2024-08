Mercato auto Italia la crescita rallenta | a luglio +47% Male elettriche e plug-in

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) Dopo il +15% di giugno, ilno dell’ha proseguito la suaanche il mese scorso, seppur con qualchemento: 124.806 nuove immatricolazioni contro le 119,247 di2023, ovvero il 4,7% in più. Un risultato che ha portato il cumulato gennaio-a quota 1.011.259: +5,2% rispetto ai primi sette mesi dell’anno passato ma, attenzione, -18,2% rispetto a gennaio-2019. In pratica manca all’appello quasi un’su cinque rispetto al periodo pre-covid, i cui livelli sono dunque ancora lontani. Per quanto riguarda le alimentazioni, da segnalare la sostanziale tenuta della benzina (-0,2%), il crollo del diesel (perso un quarto dei volumi) e la ripresa del GPL (+11,4%). Continuano a non ingranare le, che dopo il sussulto di giugno sono rientrate nella loro nicchia: 3,4% del totale (a2023 era il 3,8%).