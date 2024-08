Matt Damon vuole il sequel di Il giocatore Rounders

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di giovedì 1 agosto 2024) Scritto daildi Il, L’attore, 53 anni, ha espresso il suo desiderio di girare undel cult del 1998 “”, in cui recitava al fianco di Edward Norton. Il film originale racconta la storia di due amici che si trovano a dover vincere a poker con puntate alte per estinguere rapidamente un grosso debito.ha rivelato che sia lui che Norton sono entusiasti all’idea di esplorare come il mondo del poker sia cambiato negli ultimi anni. Il, si farà ilcon? In un’intervista al ‘The Rich Eisen Show’,ha discusso dei progetti futuri della sua società di produzione, Actors Equity, gestita insieme a Ben Affleck. Ha detto: “Quello di cui parliamo da anni e che stiamo cercando di realizzare, e ho appena visto Edward Norton qualche settimana fa, è un secondo film di ‘’.