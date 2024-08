Mario Sechi | il nostro sport ai confini della realtà

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) Il romanzo delle Olimpiadi di Parigi sta squadernando davanti a noi una mappacontemporaneità, tra grandi emozioni del gioco, sfide individuali e a squadre, emergono le grandi tensioni, le fratture, le ideologie, una mappa che in un libro pubblicato dall'UniversitàCalifornia (“The Anthropology of”) si materializza con le tre B: “Bodies, Borders, Biopolitics”, corpi,, biopolitica. Quest'ultima, la biopolitica, è comparsa sul ring di Parigi in un incontro di boxe programmato per oggi tra l'italiana Angela Carini e l'algerina Imane Khelif. C'è solo un dettaglio, la Khelif è stata squalificata dall'International boxing association (Iba) nel 2023 per la presenza nel dna di cromosomi XY, quelli maschili.