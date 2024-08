LIVE Musetti-Zverev 6-5 Olimpiadi tennis in DIRETTA | torniamo al servizio per chiudere il 1 set!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-5 AGGRESSIVO L’AZZURRO! CHIUDE CON LO SMASH! ALTRO BREAK! 30-40, rovescio, smash indietreggiando e altro rovescio per. Non chiude mai il tedesco. 15-40 WOW! Sotto il gancio il dritto comodo dopo ildel tedesco. Palle break, due! 15-30 Gran lob di, liftato di dritto, errore con lo smash di. 15-15 Doppio fallo (3°). 15-0 Attacco in cross di rovescio di, passante sul nastro di rovescio dell’azzurro. 5-5 Niente da fare. Scambio molto delicato per entrambi, purtroppo il tedesco prende in mano con il dritto e il lob difensivo diè in corridoio. Perde sul più bello ill’italiano. 40-A Un’altra risposta sulla riga di, incredibile! Un’altra smorzata favolosa diche mette però largo lo schiaffo di dritto successivo.