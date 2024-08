LIVE Canottaggio Olimpiadi Parigi in DIRETTA | quarto posto per un rinato 4 senza

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:18 Non basta il cuore ad un ritrovato 4azzurro. Ci fermiamo ai piedi del podio. Oro agli Stati Uniti di Mead, Best, Grady e Corrigan in 5:49.03, argento Nuova Zelanda, bronzo Gran Bretagna. 12:17 43 colpi al minuto per l’Italia, che ci prova in questo finale di gara. 250 metri al traguardo, risponde la Gran Bretagna. 12:16 Arriva il sorpasso dei britannici, Kohl chiama i compagni. Bisogna accelerare ed aumentare la frequenza ai -500 dal termine. 12:14 Gran Bretagna che inizia a rosicchiare qualcosa sull’equipaggio italiano, mentre gli Stati Uniti provano a scappar via per quel che riguarda la caccia all’oro. 1000 metri al traguardo. 12:12 Azzurri che scelgono di partire forte e transitano ai 500 metri in terza posizione alle spalle di Nuova Zelanda e Stati Uniti. 12:10 Ci siamo. Iniziata la finalissima.