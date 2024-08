L’ex presidente della Regione Liguria Giovanni Toti torna in libertà

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 1 agosto 2024) La gip del Tribunale di Genova, Paola Faggioni, ha accolto l’istanza di revoca degli arresti domiciliari per. La gip del Tribunale di Genova, Paola Faggioni, ha accolto l’istanza di revoca degli arresti domiciliari pergovernatore, ai domiciliari dal 7 maggio scorso per corruzione, raggiunto da una seconda misura di custodia cautelare ai domiciliari per finanziamento illecito nelle scorse settimane, attende che vengano disposte le pratiche burocratiche e potrà lasciare la sua casa di Ameglia. Ieri era arrivato il parere favorevoleProcura alla revocamisura. Decisive sarebbero state le dimissioni da governatore presente danei giorni scorsi. L'articoloinLA NOTIZIA.