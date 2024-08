La protesta dei detenuti arriva al Bassone di Como | incendio nel carcere per chiedere condizioni migliori

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 agosto 2024), 1 agosto 2024 – È partito dall’di un materasso, da parte di un detenuto, all’interno di una cella sella sezione infermeria, l’ultimo rogo all’interno del. È scoppiato mercoledì sera, quando è partita la mobilitazione di 118, vigili del fuoco e della stessa polizia penitenziaria. “Ci trattano come animali, in venti hanno picchiato un detenuto”. Indagine su presunti pestaggi aldi Opera Inoltre la polizia della Questura ha cinturato l’area, come da protocollo in questi casi. Un dispiegamento che ha consentito di contenere i danni e bloccare subito le fiamme, ma il fumo ha comunque causato un principio di intossicazione a tree due agenti, che sono stati valutati al pronto soccorso, senza gravi conseguenze.