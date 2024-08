La birra torna protagonista in fiera Tre giorni di grandi appuntamenti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024) Alladi Riminila decima edizione della Beer and Food attraction, l’evento che dal 16 al 18 febbraio prossimi dominerà la scena nazionale del food e beverage. Una treche vedrà in scena le eccellenzeie italiane e internazionali e la più completa offerta del mondo dedicata alle bevande di ogni tipo. Anche quest’anno cresce lo spazio dedicato alla ,mixology, l’arte della miscela dei liquori. Non mancherà poi la variegata proposta dedicata al food in tutte le sue forme. La vera novità dell’edizione 2025 sarà l’arte della miscelazione che troverà la sua massima espressione nel Mixology village, il luogo in cui verranno valorizzate le aziende produttrici di alcolici e le attrezzature per bartending. Poi ancora la terza edizione del Mixology circus, l’evento di riferimento nel mondo dei liquori.