Kayak K1 con De Gennaro oggi in tv semifinale e finale Olimpiadi Parigi 2024 | orario e canale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 1 agosto 2024) Il programma, l’e come vedere in diretta le semifinali e ladelslalom K1 maschile alledi, con Giovanni Deche andrà a caccia di una medaglia. L’azzurro ha ottenuto il terzo crono nelle batterie, e proverà a centrare un piazzamento sul podio che sarebbe il coronamento della sua carriera. Va ricordato peraltro che l’Italia ha una buona tradizione nelslalom K1, in cui ha vinto la medaglia d’oro a Barcellona 1992 con Pierpaolo Ferrazzi e a Londra 2012 con Daniele Molmenti, a cui si aggiunge un bronzo a Sydney 2000 sempre grazie a Ferrazzi. Riuscirà Dea conquistare un posto in, per poi provare a giocarsi le proprie carte per un buon piazzamento? Per scoprirlo, l’appuntamento è alle ore 15.30 di giovedì 1 agosto per le semifinali, mentre laè in programma alle 17.30.