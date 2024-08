Judo Alice Bellandi regala un oro olimpico all’Italia dopo 8 anni L’ultima vittoria di una donna nel 2008

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 agosto 2024) La parola magica è: percorso. Al Grand Palais Éphémère di Parigi la sublimazione per, campionessa olimpica nel, categoria -78 kg. Un cammino fantastico quella della venticinquenne di Roncadelle, piccolo comune in provincia di Brescia, che quest’oggi ha festeggiato anche l’oro nella canoa slalom di GiovDe Gennaro. Unadal sapor rivincita perché quella sconfitta contro l’israeliana Inbar Linar, nella Finale dei Mondiali dell’anno scorso, era rimasto un po’ nella testa dell’azzurra. Oggi c’è stato modo di rifarsi con la medesima rivale. Un successo frutto di un lavoro che viene da lontano, ovvero dall’inizio del 2022 quando ha messo in fila riscontri ragguardevole nel World Tour.