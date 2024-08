Ismail Haniyeh a Teheran i funerali del leader di Hamas ucciso in un raid di Israele

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) La Guida suprema iraniana e i rappresentanti delle milizie palestinesi da lui sostenute stanno pregando sulle bare deldie della sua guardia del corpo, uccisi in unimputato ache rischia di degenerare in una guerra regionale totale. L'ayatollah Ali Khamenei ha guidato le preghiere del funerale all'Università di, mentre il nuovo presidente iraniano Masoud Pezeshkian gli stava accanto. La televisione di Stato ha poi mostrato le bare trasportate lungo la strada verso Piazza Azadi, nel centro della capitale iraniana, seguite da migliaia di fedeli. Dopo le esequie, i resti diverranno trasferiti in Qatar per la sepoltura venerdì.