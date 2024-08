Intervista a Vittoria Schisano e Ivan Cotroneo | Il silenzio della politica ci spaventa i diritti sono di tutti non solo di alcuni

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 1 agosto 2024)è la protagonistaminiserie Netflix “La vita che volevi”, uscita su Netflix il 29 maggio. Nella serie, lainterpreta Gloria, una donna transgender la cui vita viene sconvolta ad un tratto da una rivelazione: Marina, sua amica dai tempi dell’università, le rivela che il primogenito Andrea è nato dalla loro unione, avvenuta 15 anni prima. Composta da sei episodi e diretta da, “La vita che volevi” è un unicum finora nella serialità in quanto nei panni di una protagonista c’è per la prima volta un’attrice transgender.intervenuti al Giffoni Film Festival per sensibilizzare i giovani sul rispetto e la libertà delle persone omosessuali e transessuali. Giffoni Film Festival 2024,Noi di SuperGuida TV li abbiamo videoti in esclusiva.