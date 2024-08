INDIAWOOD 2025 | un quarto di secolo dedicato a guidare l' innovazione nella lavorazione del legno e degli arredi indiani

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) GREATER NOIDA, India, 31 luglio 2024 /PRNewswire/si svolgerà presso l'India Expo Mart Limited (IEML), Greater Noida, dal 6 al 9 marzo, per festeggiare 25 anni di crescita enel settore delladele del mobile in India. Un viaggio di crescita eDalla sua creazione, avvenuta nel 2000,è cresciuta in maniera esponenziale, iniziando presso R.B.A.N.M.'s Grounds, per poi passare a Palace Grounds e giungere alla sede attuale, presso il Bangalore International Exhibition Centre (BIEC) nel 2008. L'evento si è evoluto a ciclo continuo, rispecchiando la natura dinamica del settore. La prossima edizione ospiterà 600 espositori e, secondo le previsioni, richiamerà oltre 30.000 visitatori da 1.200 città, una cifra notevolmente superiore rispetto alle 294 città del 2002.