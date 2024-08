Il prorettore della Statale | C’è una crisi di vocazioni Raccontiamo la professione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 agosto 2024) Una vocazione da riscoprire. Un metodo di selezione nuovamente sotto esame. E una convinzione: "Bisogna anticipare i tempi: dobbiamo raccontare ladel medico e far capire cosa implica già alle superiori, prima del test". Gian Vincenzo Zuccotti, direttore del dipartimento di Pediatria dell’Ospedale Buzzi eai rapporti con le Istituzioni Sanitariedi Milano, inquadra così la vera sfida. È ancora ambita ladel medico? "Se guardiamo il numero di iscritti al test, in linea con gli anni passati, potremmo dire che la “vocazione“ rimane. Se guardiamo le scelte che fanno una volta laureati per le scuole di specialità il punto di vista cambia". Come? "Sembra venir meno lo spirito che contraddistingue questa bellissima, la disponibilità verso gli altri e al sacrificio.