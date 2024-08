Il boss del Liverpool Slot elogia Salah mentre i Reds sconfiggono l’Arsenal

Leggi tutta la notizia su justcalcio

Il tecnico del Liverpool Arne Slot ha elogiato l'etica del lavoro di Mohamed Salah dopo che l'attaccante egiziano ha segnato nella vittoria per 2-1 contro l'Arsenal a Philadelphia ieri sera e ha dichiarato che la sua squadra sta "andando nella giusta direzione". Salah ha aperto le marcature al 13° minuto al Lincoln Financial Field, prima che Fabio Carvalho ha raddoppiato il vantaggio del Liverpool 21 minuti dopo. Kai Havertz ha accorciato le distanze per la squadra di Mikel Arteta prima dell'intervallo, ma l'Arsenal non è riuscito a pareggiare perché la partita si è fatta sbilanciata a causa di una serie di sostituzioni. Salah è stato uno di quelli a farsi da parte a 10 minuti dalla fine, ma non prima di aver impressionato