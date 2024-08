Grave incidente morta Maria Cristina Mulè Era moglie dell’ex vicesindaco di Torino | Fa male

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 1 agosto 2024) Gravissimosulla provinciale 90 a Torrazza Piemonte, nel Torinese: èa 56 annidi Marco Marocco, esponente del Movimento 5 Stelle ed exdella Città metropolitana di. La donna era in sella a uno scooter elettrico che, per cause in fase di accertamento, è andato a scontrarsi con una motocicletta che procedeva in senso opposto ed èsul colpo a causa del violento impatto. L’altro motociclista è stato trasportato all’ospedale San Giovanni Bosco diin condizioni gravi. I carabinieri della Compagnia di Chivasso si sono occupati dei rilievi per ricostruire la dinamica. Leggi anche: Milano, terribile: furgone sbanda e travolge i passanti, c’è un morto “Ci sono storie d’amore lunghe una vita che non si esauriscono nonostante tutto, nonostante la morte.