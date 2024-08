Fioretta Mari sull’addio ad Amici | Scelta obbligata Poi svela quale famosa attrice l’ha delusa e quale ex allieva del talent le è rimasta nel cuore

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 1 agosto 2024)è stata uno dei volti simbolo delle prime edizioni di, in particolare della prima, quando ancora si chiamava Saranno Famosi. All’epoca chi aveva l’onore e l’onere di superare i provini entrava in una vera e propria scuola di Canto, Ballo e Recitazione. Tutti gli allievi dovevano essere in grado di saper fare tutto. O comunque dovevano applicarsi in modo responsabile in tutte le discipline, senza distrazioni né capricci. C’erano il preside, l’insegnante di fitness e anche un duro corso di dizione tenuto da. Dopo pochi anni però ilha accantonato la Recitazione, con grande dispiacere dellache non ha mai nascosto il suo dispiacere, ricordando gli anni adcome “i più belli”. Di recente l’è tornata a parlare dei suoi trascorsi nel programma e dei motivi per cui è dovuta andar via nel corso di un’intervista al Corriere della Sera.