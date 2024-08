Ciclismo BMX oggi in tv | canale orario e diretta streaming quarti di finale Racing Race Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 1 agosto 2024) I Giochi Olimpici diproseguono con ididella prova diBMX maschile. È presente l'italiano Pietro Bertagnoli. L'azzurro di Verona è stato inserito nella seconda run, in programma alle 20.40. Insieme a lui anche il francese Mahieu, il britannico Whyte, lo svizzero Marquart, l'olandese Brink, il colombiano Carmona Garcia, il cileno Molina Vergara e il lettone Krigers. La prima run scatterà alle 20.00, mentre la terza alle 21.20. I Giochi saranno trasmessi su Eurosport 1 (210 di Sky) ed Eurosport 2 (211 di Sky) e su sette canali aggiuntivi (251-257). Sky darà priorità agli italiani, che in questo caso saranno presenti. Latv dovrebbe essere disponibile sui canali Eurosport e Sky.