Chris Evans saluta il ritorno di Johnny Storm in Deadpool e Wolverine come ‘un sogno che si avvera’

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di giovedì 1 agosto 2024) Scritto daildiin‘unche si, celebre star Marvel di 43 anni, ha descritto il suonei panni di/Torcia Umana nel film campione d’incassi ““unche si avvera”. Conosciuto anche per il ruolo iconico di Capitan America nell’MCU,ha espresso la sua gratitudine a Ryan Reynolds (), Hugh Jackman () e al regista Shawn Levy per aver realizzato un “film incredibile”.Ritorna nei Panni della Torcia Umana: Unche Diventa Realtà Condividendo una foto del quartetto sul set attraverso la sua Instagram Story,ha scritto: “Grazie a Ryan Reynolds, Hugh Jackman e Shawn Levy per avermi permesso di prendere parte a un film così incredibile! Sono tre dei ragazzi più gentili che incontrerai mai.