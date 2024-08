Caso Toti c’è una novità | la decisione è ufficiale

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 1 agosto 2024) Era attesa entro domani ladel Gip sulla revoca dei domiciliari di Giovanni. E la comunicazione è arrivata proprio qualche minuto fa. Le dimissioni di Giovannida presidente della Liguria avevano aperto ad uno scenario differente per il governatore uscente. Con il suo passo indietro, infatti, il rischio di reiterare il reato di corruzione, che è quello contestato nell’indagine aperta della Procura di Genova nei mesi scorsi, è venuto meno e per questo motivo i legali hanno immediatamente presentato la richiesta di revoca dei domiciliari. Giovanni– cityrumors.it – foto AnsaUna richiesta che ha visto il parere positivo da parte della Procura e in queste ore era attesa ladel Gip sul ritorno in libertà di Giovanni