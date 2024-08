Bufera intersex sulle Olimpiadi Meloni a Carini | So che non mollerai

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 1 agosto 2024) Appena 36 secondi. Tanto è durato il match più atteso del pugilato olimpico: l'azzurra Angelaha deciso di ritirarsi nella sfida contro l'algerina Imane Khelif, l'atletadi cui si parla da giorni. in un caso diplomatico-sportivo. La 25enne napoletana ha subito incassato un paio di colpi durissimi al volto: prima si è fermata per un problema al caschetto, poi ha deciso di abbandonare. "Mi ha fatto malissimo", è il labiale prima di scoppiare in lacrime e inginocchiarsi sul ring di Parigi. L'incontro era stato preceduto da accese polemiche per l'ammissione ai Giochi della 25enne algerina non ammessa alla federazione Iba (che non fa più parte del Cio) ai mondiali di New Delhi per un livello di testosterone sopra la media, ma ammessa regolarmente dal Cio ai Giochi.