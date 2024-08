Bellandi-Sampaio oggi in tv semifinale judo -78 kg Parigi 2024 | canale e orario

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 1 agosto 2024) Alicesfiderà Patricianelladel-78 kg alle Olimpiadi di: ecco come seguire l’incontroin tv, ile l’esatto. All’Arena di Campo di Marte, l’azzurra ha sconfitto prima la brasiliana Aguiar e poi l’ucraina Lytvynenko, portandosi ad una sola vittoria da una medaglia sicura. La sua prossima avversaria, decisamente alla portata, risponde al nome della portoghese. L’incontro inizierà intorno alle ore 16.51 di questo pomeriggio, giovedì 1° agosto. IL MEDAGLIERE DIIL TABELLONE: REGOLAMENTO: PROGRAMMACOME SEGUIRE IN TVDiretta tv integrale delgarantita su Discovery+. L’incontro dell’italiana sarà inoltre trasmesso da Eurosport 7 (255 di Sky Sport), visibile anche in streaming su Sky Go, NOW e pure su Dazn.