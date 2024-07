WoW | The War Within – La seconda parte della pre-espansione è online

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 31 luglio 2024) La fase successiva dell’aggiornamento pre-di The Warinizia oggi, con gli speciali eventi di gioco che porteranno i personaggi a fare un viaggio nostalgico nella storia delle più grandi minacce di WoW. Echi Radiosi inviterà campioni e campionesse di Azeroth ad affrontare ed eliminare i ricordi di Azeroth che hanno preso la forma di nemici del passato, come il cattivo preferito dai fan, il Re dei Lich. Come ricompensa per i loro sforzi, i personaggi riceveranno Ricordi Residui, una valuta utilizzabile per acquistare equipaggiamenti vincolati alla Brigata disponibili a tempo limitato. L’evento sarà disponibile per i personaggi di livello 10-70, a prescindere che si sia acquistata o meno l’The War, e terminerà al lancio globale dell’il 27 agosto alle 00:00 CEST.