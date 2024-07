Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 31 luglio 2024)DEL 31 LUGLIOORE 11.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACODE SULLA STATALE DEI MONTI LEPINI PER LAVORI TRA GIULIANO DIE CELLETA NELLE DUE DIREZIONI. SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA POMEZIA VERSO IL GRA. E SEMPRE SULLA PONTINA, MA PER LAVORI FILE TRA VIA LAURENTINA E VIA DEI RUTULI VERSO APRILIA. SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ– NAPOLI LA CIRCONE FERROVIARIA RALLENTATA IN DIREZIONE NAPOLI IN PROSSIMITÀ DITERMINI PER UN INCONVENIENTE TECNICO A UN TRENO. IN CORSO VERIFICHE TECNICHE AL TRENO FERMO. EFFETTI SULLA MOBILITÀ FERROVIARIA: RALLENTAMENTI FINO A 30 MINUTI. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral