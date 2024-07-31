Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2024 ore 11:30 (Di mercoledì 31 luglio 2024) Viabilità DEL 31 LUGLIO 2024 ORE 11.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio CODE SULLA STATALE DEI MONTI LEPINI PER LAVORI TRA GIULIANO DI Roma E CELLETA NELLE DUE DIREZIONI. SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA POMEZIA VERSO IL GRA. E SEMPRE SULLA PONTINA, MA PER LAVORI FILE TRA VIA LAURENTINA E VIA DEI RUTULI VERSO APRILIA. SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ Roma – NAPOLI LA CIRCOLazioNE FERROVIARIA RALLENTATA IN DIREZIONE NAPOLI IN PROSSIMITÀ DI Roma TERMINI PER UN INCONVENIENTE TECNICO A UN TRENO. IN CORSO VERIFICHE TECNICHE AL TRENO FERMO. EFFETTI SULLA MOBILITÀ FERROVIARIA: RALLENTAMENTI FINO A 30 MINUTI. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2024 ore 10:30 - SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA POMEZIA VERSO IL GRA. 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO CODE PER INCIDENTE SU VIA ARDEATINA ALTEZZA LIDO DI CINCINNATO NELLE DUE DIREZIONI. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2024 ore 09:45 - VIABILITÀ DEL 31 LUGLIO 2024 ORE 09. 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA COLOMBO FILE TRA MALAFEDE E VITINIA NELLE DUE DIREZIONI. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral. SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E APPIA, TRA LAURENTINA E OSTIENSE E TRA CASSIA BIS E SALARIA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2024 ore 09:15 - VIABILITÀ DEL 31 LUGLIO 2024 ORE 08. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA SI RALLENTA CON CODE TRA VIALE TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. SULLA VIA APPIA FILE TRA CIAMPINO E IL RACCORDO VERSO ROMA. 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO CODE PER INCIDENTE SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTEVILLE NELLE DUE DIREZIONI. romadailynews
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